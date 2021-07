I segreti delle attrazioni Disney: il trailer della nuova serie Disney+

Il 21 luglio sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ la nuova serie dedicata a I segreti delle attrazioni Disney, in cui vedremo alcuni dei più grandi ambienti ludici presenti nel grande parco della Casa di Topolino mostrati nel dettaglio e nei loro lati più nascosti, e da poco è stato condiviso il trailer.

Qui sotto trovate il trailer de I segreti delle attrazioni Disney.

Narrata nella versione originale da Paget Brewster (Criminal Minds), la serie in 10 episodi offre agli spettatori uno sguardo in esclusiva “dietro le quinte” delle attrazioni e delle destinazioni più amate nei parchi e nei resort Disney di tutto il mondo, da “Jungle Cruise” a “it’s a small world”, dalla “Haunted Mansion” a “Star Wars: Galaxy’s Edge”.

I segreti delle attrazioni Disney racconta la ricca e sorprendente storia dei parchi Disney utilizzando filmati inediti e fotografie d’archivio per svelare come sono nate le attrazioni e come sono state perfezionate nel corso degli anni con l’emergere di nuove idee e l’evoluzione della tecnologia. I segreti delle attrazioni Disney sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 21 luglio con i primi 5 episodi, mentre i restanti 5 arriveranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

I seguenti episodi saranno disponibili su Disney+ da mercoledì 21 luglio:

Jungle Cruise : Unisciti al capitano per conoscere le origini di Jungle Cruise e prova a individuare “the backside of water”! Quando Walt decise di creare questa attrazione immersiva originale, incaricò gli Imagineers di realizzare un fiume e gli animali meccanici per popolarlo.

: Unisciti al capitano per conoscere le origini di Jungle Cruise e prova a individuare “the backside of water”! Quando Walt decise di creare questa attrazione immersiva originale, incaricò gli Imagineers di realizzare un fiume e gli animali meccanici per popolarlo. Haunted Mansion: “Benvenuti alla Haunted Mansion, sciocchi mortali – entrate se ne avete il coraggio!”. Quando Walt Disney ideò l’attrazione, non specificò se dovesse essere divertente o spaventosa, e così divenne una perfetta miscela di entrambi.

“Benvenuti alla Haunted Mansion, sciocchi mortali – entrate se ne avete il coraggio!”. Quando Walt Disney ideò l’attrazione, non specificò se dovesse essere divertente o spaventosa, e così divenne una perfetta miscela di entrambi. Star Tours: A tutta velocità verso Endor! Molto tempo fa… Disney ha creato Star Tours, un’emozionante simulatore che porta gli ospiti in una galassia molto, molto lontana. Questo ha ispirato gli Imagineers a costruire una terra completamente nuova: Star Wars: Galaxy’s Edge.

A tutta velocità verso Endor! Molto tempo fa… Disney ha creato Star Tours, un’emozionante simulatore che porta gli ospiti in una galassia molto, molto lontana. Questo ha ispirato gli Imagineers a costruire una terra completamente nuova: Star Wars: Galaxy’s Edge. The Twilight Zone Tower of Terror: Scopri gli alti (e bassi!) della creazione di questa attrazione che sfida la gravità, ambientata nel misterioso mondo della famosa serie televisiva “Twilight Zone” di Rod Serling. Poi tieniti forte mentre gli Imagineers reinventano il Disney California Adventure Park trasformandolo in Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!

Scopri gli alti (e bassi!) della creazione di questa attrazione che sfida la gravità, ambientata nel misterioso mondo della famosa serie televisiva “Twilight Zone” di Rod Serling. Poi tieniti forte mentre gli Imagineers reinventano il Disney California Adventure Park trasformandolo in Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! Space Mountain: Stai per ascoltare la storia di Space Mountain in meno di 5, 4, 3, 2, 1…lancio! La visione di Walt di un’attrazione che simula un viaggio nello spazio è stata una sfida progettuale che l’Imagineer John Hench ha affrontato a testa alta, creando una struttura caratteristica nei parchi Disney di tutto il mondo.

Gli executive producer de I segreti delle attrazioni Disney sono Dwayne Johnson (Jungle Cruise), Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Kevin Hill di Seven Bucks Productions e Brian Volk-Weiss (I giocattoli della nostra infanzia), Robin Henry e Cisco Henson di The Nacelle Company. Brian Volk-Weiss è il regista della serie.