Criptovalute: la polizia del Regno Unito sequestra un tesoro da 294 milioni di sterline

Le forze dell’ordine britanniche hanno sequestrato, in un’unica operazione, 294 milioni di sterline in criptovalute. Si tratta della cifra in criptovalute più alta nella storia delle operazioni di polizia del Regno Unito. Il sequestro – scrive Reuters – è avvenuto nell’ambito di un’indagine sul riciclaggio di denaro.

Le autorità non hanno comunicato quali valute digitali siano state sequestrate, ma considerato l’importo ingente è verosimile che si tratti di un insieme di criptovalute diverse.

Sebbene i contanti continuino ad essere il vero re del mondo criminale, con lo sviluppo delle piattaforme digitali abbiamo assistito ad un aumento dell’adozione delle criptovalute da parte del crimine organizzato, specie per il riciclaggio di denaro

ha dichiarato Graham McNulty, Deputy Assistant della Metropolitan Police.

Le autorità hanno sequestrato 114 milioni di sterline in criptovalute lo scorso 24 giugno, mentre in questi giorni hanno messo le mani su un altro tesoretto da 180 milioni di sterline. Nell’ambito della stessa operazione, è scattato l’arresto per una donna di 39 anni, sospettata di aver riciclato denaro per la criminalità organizzata.

Il sequestro di oggi è un altro importante pilastro per il nostro lavoro d’indagine, che proseguirà nel corso dei prossimi mesi, mentre individueremo gli altri partner coinvolti nel giro di riciclaggio di denaro

ha aggiunto l’agente Joe Ryan.