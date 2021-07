The French Dispatch: foto e poster del nuovo lungometraggio di Wes Anderson

In corsa per la Palma d'Oro a Cannes 2021, Wes Anderson ci mostra le prime foto da The French Dispatch, in arrivo a novembre per Searchlight Pictures.

Presentato oggi in anteprima mondiale, in concorso, alla 74esima edizione del Festival di Cannes, The French Dispatch è la nuova opera di Wes Anderson, regista di film come Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore: dal film -che arriverà l’11 novembre nelle sale italiane- vi mostriamo i primi scatti ufficiali.

In The French Dispatch, Anderson dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo. Il cineasta non solo dirige l’opera, ma ne è anche sceneggiatore, a partire da un soggetto dello stesso Anderson in collaborazione con Roman Coppola, Hugo Guinness e Jason Schwartzman.

Il film è interpretato da Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson, ma nel cast, davvero opulento, sono presenti anche Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban e Hippolyte Girardot.

