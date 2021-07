Steve Wozniak elogia il Bitcoin: “è un miracolo, meglio dell’oro”, ma non investe in criptovalute

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha elogiato pubblicamente il Bitcoin in occasione del Talent Land Jalisco 2021, una conferenza messicana dedicata all’innovazione e agli imprenditori digitali. «È un miracolo della matematica», ha detto davanti ad una platea di appassionati.

Wozniak è intervenuto in qualità di ospite d’onore dell’evento. Durante il suo intervento ha specificato di non aver mai investito in criptovalute e di non avere l’intenzione di farlo. Tuttavia, vale la pena di ricordare che Steve Wozniak figura come il co-fondatore di una criptovaluta: il WOZN, un token ideato per finanziare specificatamente progetti dedicati all’ambiente e all’efficienza energetica.

L’oro è limitato ed è necessario estrarlo fisicamente, il Bitcoin al contrario è un fantastico miracolo della matematica. Non investo in Bitcoin, ma credo che avrà un ottimo futuro

ha detto.

Il co-fondatore di Apple recentemente ha anche parlato del diritto alla riparazione, dando il suo sostegno al mondo degli attivisti che si battano per leggi più permissive in materia di fai-da-te e contro l’obsolescenza programmata.

Steve Wozniak va aggiungersi ad una ricca lista di imprenditori e leggende tech che hanno manifestato nel tempo il loro sostegno ai bitcoin, tra cui anche Jack Dorsey, fondatore e CEO delle aziende Twitter e Square.