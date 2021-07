I fratelli Russo festeggiano la vittoria dell’Italia ad Euro 2020

Ieri l’Italia durante la finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra a Wembley ha avuto anche dei tifosi speciali: parliamo dei fratelli Russo, che hanno postato un video da un locale dal quale hanno seguito la partita, in cui hanno festeggiato come dei veri e propri italiani il rigore finale sbagliato dagli inglesi.

Questo è il video postato su Instagram dai fratelli Russo in cui si vede la loro celebrazione della vittoria dell’Italia ad Euro 2020. Il post è stato accompagnato dalla frase “It’s Coming to Rome”, ovvero “Sta tornando a Roma”.

I Russo hanno chiaramente origini italiane, considerando che sono vissuti nel quartieri degli italiani a Cleveland, con il padre che è originario di Longi, in provincia di Messina, mentre la madre è originaria di Pescara in Abruzzo.

Nel filmato è stato taggato Tom Holland, l’interprete di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe con cui i Russo hanno condiviso diversi lungometraggi, che è inglese. E poi, sempre tra i commenti, si può trovare un “ouch” di Paul Bettany (il Vision dell’MCU comparso di recente in WandaVision) che, anch’egli da britannico, ha dovuto fare i conti con l’amarezza di questa sconfitta per gli inglesi che giocavano la finale di Euro 2020 in casa.