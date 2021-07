Degli hacker prendono di mira il sistema ferroviario iraniano

Gli obiettivi degli hacker sono solitamente imprevedibili, in quanto è pressoché impossibile riuscire a capire dove qualunque dei vari gruppi presenti potrebbe puntare, tentando di danneggiare un sistema per propri interessi o per altri motivi. Questa volta, è stato il turno delle ferrovie iraniane, che come confermato su Reuters e The Guardian sono state vittime di un attacco per nulla trascurabile, che è finito per causare importanti disagi per clienti e dipendenti, vista le precauzioni che è necessario prendere di fronte a un avvenimento così spiacevole e – potenzialmente – pericoloso.

Il portale delle ferrovie iraniane è andato del tutto offline, ma le prime dichiarazioni non sono state particolarmente esaustive per quanto concerne gli effettivi danni arrecati al sistema dei treni. È stato confermato che i display sono stati compromessi con messaggi non reali, e sembra che a causa di questo attacco hacker siano stati numerosi rinvii e cancellazioni delle corse. Il tutto è stato per fortuna risolto questa mattina, e adesso pare per fortuna che non ci siano ulteriori problemi, visto che la minaccia è stata debellata dal sistema.

Attualmente, non è purtroppo confermato chi ha pianificato ed eseguito l’attacco hacker a danno del sistema ferroviario iraniano, ma il ministro delle telecomunicazioni Mohammad Javad Azari-Jahromi ha avvertito i cittadini dei pericoli che i ransomware possono causare se sono presenti vulnerabilità.

La situazione che si è creata non è stata ovviamente piacevole, considerando che non si tratta ovviamente di una delle prime volte in cui un caso come questo viene alla luce, a causa dell’operato di moltissimi gruppi di hacker. Resta da scoprire se i colpevoli verranno scoperti e accusati del danno causato all’azienda e a tutti i clienti che da un momento all’altro non hanno potuto usufruire del sistema come di consueto.