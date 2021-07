Cooler Master presenta una postazione PC semichiusa

Cooler Master sembra aver assestato un colpo da maestro, ecco al mondo Orb X, una postazione per PC e gaming che difficilmente riuscirà a passare inosservata.

Cooler Master punta a innovare le vite di giocatori e utenti che lavorano al PC con un nuovo sistema all’apparenza incredibile, che dal design alle mille funzionalità potrà essere la salvezza di molti utenti. Parliamo di un vero e proprio setup da gioco o lavoro in cui riporre i propri dispositivi e sedersi, procedendo con le proprie attività con il massimo comfort, qualunque esse siano.

Che si tratti di giocatori, o di chi non vuole alcuna distrazione mentre lavora ai propri progetti, Orb X, il nuovo apparecchio presentato da Cooler Master, potrebbe essere la scelta perfetta.

Di seguito, la lista delle principali caratteristiche di questo sistema, che evidenziano la completezza a cui Cooler Master ha puntato per la realizzazione del prodotto:

Cabina semichiusa in grado di creare uno spazio ininterrotto e privato

Cupola che si attiva con un semplice tocco e dà il benvenuto all’utente nel viaggio in questo mondo virtuale

La sedia ergonomica e regolabile permette di fruire della postazione senza dolori, mentre i 6 moti di adattare scrivania e poggiatesta forniscono comfort ed ergonomia avanzati

Supporto per un monitor da 49 pollici o fino a 3 monitor da 27 pollici

Sistema 2.1 immersivo crea un’esperienza di audio spaziale

Scompartimento nascosto con vassoio scorrevole per PC o console

Il design semichiuso, condito da decine di led particolarmente vistosi, rendono per Orb X quasi impossibile passare inosservato, il che potrà senza dubbio essere un pregio per coloro che vorranno mostrare la propria postazione semichiusa.

Il sito ufficiale ci ha già fornito alcune anticipazioni, fra cui anche molteplici foto, in merito alle versioni bianche e nere del nuovo prodotto realizzato da Cooler Master, ma restiamo ancora in attesa di scoprire i dettagli precisi in merito a questo setup, che speriamo l’azienda possa presto svelarci.