Black Widow da record: esordio da 215 milioni tra Disney+ e cinema

12—Lug—2021 / 10:04 AM

L’uscita di Black Widow sia al cinema che sulla piattaforma streaming Disney+ ha portato l’industria cinematografica ed i Marvel Studios ad aprire nuove grandi frontiere: l’incasso complessivo della prima settimana ha fruttato al film tra cinema e Disney+ 215 milioni di dollari, con 60 milioni d’incassi di Black Widow che arrivano direttamente dalla piattaforma streaming.

Per quanto riguarda gli incassi negli Stati Uniti il film su Black Widow ha portato a 80 milioni raccolti durante il primo week-end, una cifra che nell’era pandemica supera tutti gli altri grandi incassi avuti fino ad ora, come quelli di Mortal Kombat e Godzilla vs Kong.

A livello internazionale Black Widow ha incassato 78 milioni di dollari, con due milioni provenienti direttamente dall’Italia. Possiamo parlare di cifre che rispecchiano gli incassi dell’era pre-pandemica, e perciò si può affermare che le sale cinematografiche stanno tornando a prendere grosse boccate d’ossigeno, e che avranno un senso (fortunatamente) anche dopo il Covid-19.

Nel film targato Marvel Studios (al cinema dal 7 luglio e su Disney+ dal 9, tramite Accesso VIP), quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.