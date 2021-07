Apple potrebbe abbandonare l’Inghilterra per una causa legale

Gli avvocati della Apple hanno minacciato che l’azienda di Cupertino potrebbe andarsene dall’Inghilterra nel caso in cui si trovasse obbligata a dover pagare delle tasse ritenute troppo elevate e inaccettabili.

Una battaglia legale in corso, del valore di 7 miliardi di dollari, sarebbe il motivo di questa minaccia: l’azienda Optis Cellular Technology avrebbe infatti in attivo un brevetto che gli avrebbe permesso di fare causa al colosso degli smartphone.

Apple ha rifiutato di pagare questa licenza, e per questo Optis ha portato in tribunale la Apple: il problema sarebbe legato a due licenze, riguardanti il modo in cui l’iPhone si collega alle reti 3G e 4G. Mentre ancora si cerca di capire quanto la Apple dovrà pagare, l’azienda ha lanciato l’ultimatum, ovvero andarsene dal mercato inglese.

In questo modo, decadrebbe il contenzioso per il brevetto e quindi l’azienda americana si troverebbe a non dover pagare questa presunta infrazione di copyright in tutto il mondo. Richard Meade, che si occupa di brevetti, ha parlato di questa minaccia definendola improbabile:

Ci sono prove che Apple non pagherà ciò che verrà deciso dal giudice, giusto? Non ci Ci sono invece prove che Apple lascerà il mercato inglese?

L’avvocato di Apple, MArie Demetriou, ha risposto:

Non credo sia giusto … la posizione di Apple dovrebbe permettere all’azienda di riflettere sui termini e in caso decidere se sono commercialmente giusti o se è il caso di lasciare il mercato inglese. Ci potrebbero essere termini dettati dalla corte che potrebbero essere commercialmente inaccettabili.

Intanto ci sarà un caso ulteriore questo mese che deciderà se Apple dovrà vincolarsi al pagamento che verrà deciso nel 2022 o meno. In caso decidesse di non saldare, effettivamente l’andarsene sarebbe l’unica soluzione: se infatti non verranno versati i soldi decisi, l’azienda della mela morsicata potrebbe essere obbligata a smettere di vendere iPhone in Inghilterra.

