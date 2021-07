FIFA 22 presentato da EA Sports: ecco la data d’uscita

Anche quest’anno, i giocatori avranno modo di vivere una nuova simulazione calcistica targata EA Sports grazie a FIFA 22, presentato ufficialmente nella giornata di oggi con tutti i dettagli, fra cui anche la data d’uscita. L’azienda ha confermato infatti che il nuovo gioco uscirà su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia nella giornata dell’1 ottobre 2021.

Il gioco è basato come confermato su HyperMotion, e combina il Sistema di Cattura 11vs11 avanzato assieme alla tecnologia dell’azienda legata al machine learning per riuscire a offrire un’esperienza realistica, fluida e reattiva su tutte le piattaforme.

Ci troveremo davanti alle seguenti modalità: Carriera, Volta Football, Pro Club e Ultimate Team, visto che il team di sviluppo ha deciso anche questa volta di abbracciare diversi modi di vedere il calcio per incontrare i gusti dei milioni di giocatori appassionati del brand di Electronic Arts, e che avranno modo di intrattenersi con la nuova opera per moltissime ore. Anche quest’anno, Mbappé è il protagonista della copertina.

Prenotando il nuovo gioco prima dell’11 agosto, ovvero fra un mese esatto, i giocatori potranno ottenere a partire dal primo dicembre un oggetto giocatore FUT Eroe non Scambiabile. Sarà possibile giocare con quattro giorni di anticipo e di godere del sistema di Dual Entitlement recentemente confermato grazie alla Ultimate Edition, che come sempre fornirà anche FIFA Points e diversi importanti oggetti in-game per partire anche quest’anno con il piede giusto.