Richard Branson partirà per lo Spazio domani, ecco come seguire il volo della Virgin Galactic

Domani è il gran giorno, per la prima volta un razzo della Virgin Galactic prenderà il volo portando un equipaggio umani tra gli 80 e i 100 Km da Terra. Unity, il razzo SpaceShip Two della Virgin Galactic, ospiterà a bordo anche Richard Branson, patron della compagnia. Diventerà il primo miliardario a raggiungere lo Spazio, battendo sul tempo Jeff Bezos.

In realtà ci sarebbe un importante distinguo da fare: lo SpaceShip Two non supererà la cosiddetta linea di Karman, confine immaginario fissato dalla Fédération Aéronautique Internationale a partire dal quale inizierebbe lo Spazio vero e proprio. Si trova a 100 Km da Terra, un’altezza che non dovrebbe venire superata dal razzo della Virgin Galactic. Così, ad essere pignoli, Jeff Bezos potrebbe comunque avere i margini per rivendicare per sé il primato, quando partirà a bordo del New Shepard il prossimo 20 luglio.

Assieme a Richard Branson, prenderanno parte alla missione due piloti e altri due membri dell’equipaggio. Il lancio verrà trasmesso in diretta su tutti i profili social della Virgin Galactic, oltre che sul sito ufficiale della compagnia.

Il volo è fissato alle 15:00 di domenica 11 luglio. Sarà trasmesso su tutti i canali social della Virgin Galactic.

Unity compirà un arco per alcuni minuti – circa 4 – al di fuori dall’atmosfera, permettendo all’equipaggio di fluttuare all’interno del veicolo – come gli astronauti dell’ISS. Subito dopo inizierà le operazioni di ritorno a Terra, atterrando nello spazioporto di partenza a Mojave, in California.