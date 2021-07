Basic Instinct – Paul Paul Verhoeven su Sharon Stone: “Sapeva benissimo quello che faceva”

Dopo che tempo fa Sharon Stone ha dichiarato di essere stata sottoposta a pressioni per girare alcune sequenze spinte, e che fosse inconsapevole di alcune scene girate in Basic Instinct (su tutte quella della sedia), Paul Verhoeven ha provato a smentire la popolare attrice.

Paul Verhoeven ha dichiarato sulla scena della sedia e su Sharon Stone in Basic Instinct:

I miei ricordi sono completamente diversi dai suoi, anche se tutto ciò non ha a che fare con il modo fantastico in cui ha interpretato Catherine Tramell. Lei è stata assolutamente fenomenale. Abbiamo tutt’ora un bel rapporto, e ci capita di scambiarci messaggi. Ma la sua è una versione impossibile. Sapeva esattamente cosa faceva. Le avevo detto che il film era basato sulla storia di una donna che ho conosciuto da studente, che regolarmente durante le feste incrociava le gambe senza avere gli slip. E quando i miei amici le dicevano che si poteva vedere la vagina, lei rispondeva che era esattamente quello il motivo per cui lo faceva. Ed io e Sharon decidemmo di fare un qualcosa di simile.