NVIDIA presenta tre magnifiche RTX 3080Ti moddate

Non è la prima volta che NVIDIA decide di entrare nel mondo delle schede video custom, e questa volta il risultato mostrato dall’azienda all’evento cinese Bilibili World 2021 è stato particolarmente di successo. Come confermato sulle pagine di ITHome, l’azienda ha commissionato un totale di 3 RTX 3080Ti moddate, e ha ricevuto in cambio 3 lavori pieni di colori e riferimenti, tutti diversi e senza dubbio in grado di lasciare a bocca aperta.

La prima, quasi del tutto arancione, mette in mostra le tinte del clan Chengdu Hunters di Overwatch, mentre le altre due si affidano a un pattern piuttosto simile. Il secondo modello, principalmente nero e blu, si preoccupa di commemorare il nono anniversario di una serie anime di Luo Tianyi. Ultima, ma non certo per importanza, è la RTX 3080 Ti celeste e bianca, la quale celebra invece il gioco di ruolo The Legend of Sword and Fairy, particolarmente celebre in Cina.

Il lavoro degli artigiani su questi prodotti non ha deluso le aspettative, e siamo convinti che anche il personale di NVIDIA possa essere rimasto a bocca aperta nel vedere il prodotto finale, che potrà fare un figurone in eventuali nuovi computer da esposizione. Speriamo che l’azienda non smetta di proporre iniziative come questa, e di mostrare al mondo fino a che punto dei design iconici possono abbellire i suoi prodotti, specialmente se ben abbinati con configurazioni create su misura.

È bene specificare che la carenza di schede video in questo periodo non favorisce attività come il modding, e l’iniziativa di NVIDIA riesce anche a risollevare questa fantastica pratica. Come confermato, le tre schede video prodotte non verranno vendute normalmente, in quanto si tratta di semplici modelli illustrativi che permettono di rendersi conto a colpo d’occhio di come una GPU possa diventare molto più bella, grazie all’ottimo lavoro svolto con queste 3 RTX 3080 Ti.