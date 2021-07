La Guerra di Domani: il sequel del film di Prime Video è in sviluppo

Dopo che il regista de La Guerra di Domani aveva accennato a possibili temi che sarebbero potuti essere messi al centro di un ipotetico sequel, ora arriva la conferma che questo seguito del lungometraggio di Prime Video in effetti ci sarà.

Skydance e gli Amazon Studios stanno discutendo del sequel di La Guerra di Domani, ed hanno intenzione di portare tutti i membri della squadra di lavoro e del cast del primo film a lavorare anche sul nuovo lungometraggio.

Sembra che il regista Chris McKay assieme allo sceneggiatore Zach Dean torneranno a lavorare sul progetto, ed anche gran parte del cast dovrebbe essere confermata, con Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, e J.K. Simmons che sarebbero pronti a tornare sul set insieme.

Il primo lungometraggio dedicato è stato finanziato con 200 milioni di dollari, perciò per arrivare a realizzare un sequel gli Amazon Studios dovrebbero comunque aver avuto dal primo film un ottimo riscontro.

La Guerra di Domani è un film d’azione in cui Dan Forester, interpretato da Chris Pratt, combatte i fantasmi del passato per riscrivere il destino del pianeta. Il protagonista, Dan è un reduce, ora insegnante, che viene arruolato per la Guerra di Domani e mette la sua vita sul piatto per la salvezza del genere umano e della sua famiglia.