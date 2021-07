Google Pixel 4A: un utente compra un modello modificato dall’FBI

Sono molti i casi in cui determinati telefoni risultano più convenienti del previsto quando si pone attenzione al prezzo, e spesso può capitare ci sia un tranello sotto. È stato questo il buffo caso di un utente che sta rimbalzando in queste ore sul web, visto che questo ha finito per comprare un Google Pixel 4A non solo ben diverso dall’originale, ma con qualcosa di più unico che raro.

Il device infatti, è stato modificato con un software dell’FBI, e presenta moltissime differenze rispetto ai classici telefoni di Google dello stesso modello. Come dichiarato sulle pagine di Pocketnow, questo ha infatti presentato differenze piuttosto facili da notare. Innanzitutto, c’è da considerare che l’inserimento del PIN può portare a interagire con ben più di un dispositivo, vista la presenza di veri e propri sistemi diversi con cui interagire.

Sembra che in base alla cifra inserita sia possibile trovarsi innanzi a un menù apparentemente funzionante, ma che invece nasconde delle app completamente inutili. Un’altra opzione permette di accedere a una calcolatrice veramente particolare, che – al posto della classica app – apre invece il sistema di messaggistica criptato ANOM, che si occupa di inviare tutte le comunicazioni direttamente all’FBI. Fra le varie possibilità di sblocco, pare esista anche una combinazione utile per resettare completamente il telefono.

Le principali opzioni di questo stranissimo Google Pixel 4A non sono accessibili e modificabili, e c’è da considerare che la questione è emersa quando l’acquirente si è accorto che questo era pressoché inutile e non sembrava neanche un normale telefono. Dopo la vendita del dispositivo, è stato confermato che questo girava su una ROM con il nome di ArcaneOS, creata dall’FBI, grazie a tutte le informazioni in merito a questa bizzarra vicenda svelate sul portale di Motherboard.