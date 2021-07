The Witcher: Blood Origin, Sophia Brown entra nel cast della serie Netflix

Il cast della serie prequel The Witcher: Blood Origin va allargandosi, andando oggi a riempire un posto che era rimasto vacante: il ruolo di Éile, precedentemente assegnato a Jodie Turner-Smith, sarà interpretato da Sophia Brown.

The cast for prequel series THE WITCHER: BLOOD ORIGIN continues to grow

Sophia Brown joins as Éile, an elite warrior-turned-nomadic musician who is forced to return to the way of the blade after a grand reckoning on the Continent sends her on a quest for vengeance and redemption pic.twitter.com/mjlhqH4gIM

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 8, 2021