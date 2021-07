Il museo di astronomia di Shanghai non è solo il più grande al mondo, è anche meraviglioso

Ci sono voluti cinque anni per terminare i lavori, ma finalmente la data di inaugurazione è vicina. Il 18 luglio a Shanghai apre il più grande museo di astronomia al mondo. Si estende per 38.000 metri quadrati, contiene alcuni reperti rarissimi, oltre a moltissime esperienze interattive che uniscono gamification e realtà virtuale a didattica e scienza.

I visitatori possono indossare un visore per la realtà virtuale e vivere un’esperienza a gravità ridotta sulla Luna, oppure possono accedere al planetario del museo, uno dei più immersivi al mondo. Questi sono solo alcuni esempi delle spettacolari attività offerte dal museo, su questo fronte, davvero unico nel suo genere.

L’architettura del museo di Astronomia di Shanghai riflette fedelmente la materia trattata: dall’alto le due strutture principali ricordano due corpi celesti in orbita. Il museo ospiterà 6.000 persone al giorno.

Le esposizioni permanenti sono tre: Home, Universe and Odyssey, rispettivamente su ciò che conosciamo dello Spazio, le teorie dell’universo e l’esplorazione.

Non vogliamo che il museo sia un testo scolastico senza vita, ci siamo impegnati per progettare un’esperienza immersiva, al termine della loro visita speriamo che le persone escano dal museo con una mente più curiosa e con ancora più amore per l’astronomia e lo Spazio