Halo porterà a Las Vegas dei taxi elettrici comandati da remoto grazie al 5G

Il futuro delle machine automatiche, in grado di guidarsi da sole, è sempre più vicino, e una nuova startup ci ha dato prova di come il progetto sia – almeno in parte – già applicabile su piccola scala, annunciando un nuovo servizio che punta ad arrivare nella città di Las Vegas già nel 2021.

La startup prende il nome di Halo, e introdurrà nella città dei veicoli elettrici comandati da remoto, dove non sarà quindi presente un vero e proprio guidatore in loco. Per riuscire nell’impresa, l’azienda impiegherà principalmente la rete 5G di T-Mobile, affidandosi tuttavia anche ad altre reti per agire nella massima sicurezza ed efficienza.

Attualmente Halo sta attivamente testando il sistema per assicurarsi che questo sia nel suo miglior stato al lancio e offra un servizio sicuro ai clienti. Una feature interessante è la presenza di un rilevatore per bloccare il veicolo in sicurezza automaticamente quando un rischio viene rilevato dal sistema, il che rende l’iniziativa anche più interessante.

Come ribadito sulle pagine di The Verge, non si tratta tuttavia dell’unico sistema simile presente nella città di Las Vegas, e Halo dovrà quindi contendersi lo scettro con aziende come Lyft, fattore che sarà sicuramente già stato considerato durante lo sviluppo dei veicoli comandati da remoto.

Il sistema è alquanto semplice ed è già stato spiegato a grandi linee, i veicoli verranno guidati da impiegati di Halo, e preleveranno i clienti fino a portarli a destinazione, per poi passare alla richiesta successiva e continuare incessantemente. È pressoché quindi lo stesso sistema dei classici taxi, ma decisamente più comodo visti i comandi da remoto supportati.

La compagnia ha dichiarato che spera di arrivare nel futuro a un’autonomia completa per i suoi veicoli, e che tuttavia le macchine riusciranno a “imparare” dagli operatori, speriamo che ci aggiorni presto sull’evoluzione del servizio.