Encanto: il teaser trailer del nuovo lungometraggio d’animazione Disney

I Walt Disney Animation Studios hanno da poco diffuso il teaser trailer di Encanto, il lungometraggio d’animazione che uscirà nel periodo autunnale, ricalcando l’esperienza da musical che è stata già proposta con Oceania e Frozen.

Questo è il teaser trailer di Encanto.

Il filmato è stato accompagnato dall’annuncio che la voce originale del personaggio di Mirabel sarà quella dell’attrice di Brooklyn Nine-Nine Stephanie Beatriz. La stessa interprete ha dichiarato:

Mirabel è veramente divertente, un personaggio affettuoso che sembra aspirare a qualcosa in più. Non ha paura di lottare per ciò che è giusto, che un aspetto che amo e che mi appartiene decisamente.