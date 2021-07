TikTok sta riaccendendo la passione per i libri, così BookTok fa felice l’editoria

TikTok è un social network più vasto e versatile di quello che pensiate. Così succede che tra le tante community ve ne sia anche una dedicata interamente ai libri. È un social network strano, TikTok. Funziona a bolle: gli utenti non vedono gli stessi post, esiste un algoritmo che cerca di capire i gusti di ogni iscritto e una volta che si viene inquadrati si finisce in un’app fatta su misura. Nel senso che i contenuti che compariranno sul newsfeed rifletteranno fedelmente i gusti degli utenti. .

La versione di TikTok per gli amanti dei libri si chiama BookTok ed ultimamente è diventata di grande interesse per le case editrici.

Adam Silvera è l’autore di “Entrambe muoiono alla fine“, un romanzo young adult pubblicato diversi anni fa e che ebbe un minimo di fortuna, finendo nella lista del New York Times. Il libro inaspettatamente è tornato in auge, occupando ancora una volta i primi posti della classifica dei libri più venduti. Nessuno aveva la minima idea del perché, tantomeno Silvera che aveva commentato così: “non so cosa stia succedendo, ma grazie a chiunque abbia scoperto della mia storia in questi giorni”.

Tik Tok made me buy it…….#bnbemine #myweekendisbookedbn #bnlynnhaven #bnlynnhavencafe #virginiabeach #lynnhavenmall #vbplibrary #VBschools #bibliophile #booklove #booklovers #readers #bookreaders #bookreader #myweekendisbookedBN #booktiktok #booktime #booktok #witchshart #theybothdieattheend #songofachilles #addielarue #veshwab #lore #houseonceruleansea #redwhiteandroyalblue #athousandships Posted by Barnes and Noble Booksellers Lynnhaven Mall on Tuesday, February 23, 2021

Ma un motivo dietro ad un successo addirittura più dirompente del primo picco di popolarità c’era: TikTok. Il libro era stato recensito da alcuni importanti account della community di BookToker, diventando in poco tempo uno dei preferiti degli utenti.

I video con l’hashtag “#TheyBothDieAtTheEnd” in pochi mesi hanno accumulato oltre 37 milioni di visualizzazioni. Numeri impressionanti per un contenuto sui libri e decisamente in grado di cambiare gli equilibri delle vendite del settore.

Barnes & Noble, la più grande catena di librerie del Nord America, ora ha una sezione nei suoi negozi interamente dedicata ai libri di successo su TikTok. “Per noi questo trend è una grande opportunità”, ha spiegato Shannon DeVito, dirigente della catena. «I clienti, giovanissimi, vengono e ci dicono ‘ho visto questo libro nelle tendenze di TikTok’».

Altri libri che hanno trovato una seconda giovinezza grazie al social sono “Juggernauts” e “La canzone di Achille” di Miler.

