The Lord of the Rings: Gollum arriverà nel 2022, ecco un video

The Lord of the Rings: Gollum, videogioco dedicato al famoso personaggio della saga fantasy, sarà uno stealth action e arriverà nel 2022.

Durante la giornata di oggi Daedalic e Nacon hanno presentato un nuovo video dedicato a The Lord of the Rings: Gollum, videogioco che arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC nel 2022. Il titolo sarà uno stealth-action adventure e vi farà vivere la storia de Il Signore degli Anelli dalla prospettiva di Gollum stesso.

Diviso da due personalità, Gollum non è un eroe tradizionale. Nel video che potete visionare qui sotto in calce, il producer Harald Riegler introduce personaggi e ambientazioni che Gollum incontrerà nel corso della sua avventura, come la Bocca di Sauron o il Re degli Elfi Thranduil.

The Lord of the Rings: Gollum sarà un gioco incentrato sulla storia, uno stealth-action adventure dove il giocatore vivrà l’avventura di Gollum alla ricerca del suo perduto tesoro. Nel corso del viaggio Gollum potrà scalare, saltare e passare attraverso pericolose aree, cercando di non essere catturato.

Un’altra parte interessante legata al gioco sarà quella della doppia personalità: se infatti Gollum è veloce e agile, avrà a che vedere con la sua personalità divisa, e per questo il giocatore dovrà scegliere se far prevalere il lato oscuro di colui che una volta veniva chiamato Sméagol.

Gli sviluppatori, nel corso dei lavori legati a The Lord of the Rings: Gollum, sono rimasti quanto più fedeli all’opera originale, cercando di omaggiare quanto possibile l’opera di J.R.R. Tolkien. Se infatti alcuni tratti saranno riconoscibili anche da chi ha solo visto i film di Peter Jackson, altri invece saranno molto più fedeli alla controparte cartacea.

Harald Riegler ha detto, nell’intervista all’interno del video: