La Famiglia Addams 2: nuovo trailer per il film d’animazione MGM

In viaggio on the road con gli Addams, l’incredibile famiglia a tinte horror protagonista di un nuovo lungometraggio animato, in arrivo nei cinema americani il prossimo primo ottobre. Diamo il benvenuto al nuovo trailer de La Famiglia Addams 2!

Diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, il film vanta le voci di un cast di pregio: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Javon “Wanna” Walton, Wallace Shawn, con Snoop Dogg a interpretare il Cugino IT e la partecipazione di Bette Midler e Bill Hader.

Nel nuovo lungometraggio Morticia e Gomez si ritrovano ad essere sconvolti dal fatto che i loro figli stanno effettivamente crescendo. Per questo motivo decidono di raggruppare tutta la famiglia e partire per una vacanza in camper, per un viaggio lungo gli Stati Uniti che si rivelerà esilarante.

