Jennifer’s Body: Megan Fox vorrebbe una serie TV tratta dal film

07—Lug—2021 / 11:31 AM

Intervista dal The Washington Post l’attrice Megan Fox è tornata a parlare del suo lavoro sul film Jennifer’s Body, dichiarando che non sarebbe affatto male trarre dal quel progetto una serie TV. Del resto il lungometraggio horror uscito nel 2009 è diventato un piccolo cult.

Riguardo ad una serie TV su Jennifer’s Body l’attrice Megan Fox ha dichiarato:

Non credo possa essere difficile trarre un sequel dal film, però non sarebbe male farne una serie TV, anzi sarebbe proprio una cosa forte.

Nonostante Jennifer’s Body non abbia ottenuto grossi consensi all’epoca della sua uscita, e nonostante su Rotten Tomatoes abbia una percentuale di consensi del 45%, si tratta di un lungometraggio che continua a nutrire l’immaginazione di alcuni appassionati di horror. All’epoca della sua uscita Megan Fox fu anche candidata ai Razzie Awards come peggiore attrice protagonista, ma il movimento Metoo ha dato valore al lungometraggio, riconoscendolo come icona della forza femminile.

La storia al centro di Jennifer’s Body racconta di una ragazza adolescente che, ad un certo punto, inizia ad uccidere e cibarsi delle persone. La regista Karyn Kusama ha dichiarato che il film è ispirato al cult anni Ottanta Schegge di Follia.

Jennifer’s Body è disponibile su Disney+.