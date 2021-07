Batwoman 3: Robin Givens entra nel cast della serie TV

Robin Givens sarà un personaggio chiave in Batwoman 3, la terza stagione della serie The CW che andrà in onda a ottobre.

Batwoman 3 apre ad un nuovo ingresso nel cast: stiamo parlando di Robin Givens, che si unirà agli attori che saranno presenti nella terza stagione della serie TV DC Comics di The CW. Robin Givens è conosciuta per aver fatto parte del cast di Riverdale, telefilm in cui interpreta il personaggio di Sierra McCoy.

Il ruolo di Robin Givens in Batwoman 3 sarà quello di Jada Jett, la boss delle Jet Industries, una donna che ha lavorato molto per arrivare al top, e che è diventata estremamente protettiva nei confronti del turbolento figlio. Jade Dett è descritta anche come un personaggio con un passato particolare che l’ha portata a dover crescere da sola il suo bambino, e che farebbe di tutto per proteggere la famiglia.

Alcune speculazioni vorrebbero il personaggio Jade Jett come l’adattamento sul piccolo schermo del personaggio dei fumetti di Batman Jezebel Jet, che sarebbe una sorta di interesse amoroso di Bruce Wayne, che si rivelerà essere un agente segreto del Guanto Nero.

Altre speculazioni hanno anche provato a immaginare Jade come la madre di Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie), che (SPOILER) è stata confermata come viva alla fine della seconda stagione di Batwoman.

La terza stagione di Batwoman andrà in onda il 13 ottobre su The CW.