The Witcher: Blood Origin – Michelle Yeoh nella serie Netflix

Arrivano notizie dalla serie Netflix The Witcher: Blood Origin, che fa da prequel al telefilm che ha Henry Cavill come protagonista: Michelle Yeoh è stata ingaggiata per comparire nel progetto nel ruolo di Scian. Il personaggio di Scian è l’ultimo membro di una tribù di elfi nomadi, molto forti con la spada. Quando le sarà concessa la possibilità di recuperare una spada sacra perduta tolta alla sua tribù, Scian si lancerà in una ricerca piena di insidie mortali, capace di cambiare le sorti del Continente.

Michelle Yeoh è comparsa in film come La tigre e il Dragone (che le ha dato anche una candidatura ai BAFTA), The Lady, Memorie di una Geisha, e ci sarà anche nel prossimo lungometraggio di James Cameron, Avatar 2.

Ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima della realtà che circonda The Witcher, il progetto racconterà una storia persa nel tempo: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che hanno portato alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono fusi per diventare un tutt’uno.

