La Notte del Giudizio per sempre: tutte le maschere dello Sfogo in un video esclusivo

Un video in esclusiva ripercorre tutte le maschere utilizzate durante la Notte dello Sfogo, in occasione dell'uscita al cinema de La Notte del Giudizio per sempre.

Ecco le maschere da incubo che abbiamo visto nelle varie edizioni dello Sfogo! In attesa di vedere cosa ci terrorizzerà in LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE (al cinema dall'8 luglio) Posted by Lega Nerd on Tuesday, July 6, 2021

Uscito negli States in concomitanza con le festività del 4 luglio, La Notte del Giudizio per sempre arriverà nelle sale italiane dall’8 luglio, distribuito da Universal Pictures. Vi mostriamo oggi uno speciale video in esclusiva, realizzato da un fan della saga, che mostra tutte le maschere dello sfogo di tutti i film della serie, arrivata ora al quinto episodio.

Dopo il grande successo de La prima Notte del Giudizio, uscito in sala nel 2018, Blumhouse rilancia con un nuovo, innovativo, episodio della saga. I membri di un movimento clandestino, non più soddisfatti di una sola notte all’anno di anarchia e omicidio, decidono di calare l’America in un tempo di caos e massacro: nessuno è più al sicuro, non ci sono più regole!

Il film è tratto da una sceneggiatura realizzata dal creatore della saga, James DeMonaco, mentre è diretto da Everardo Gout, autore e regista del pluripremiato thriller Days of Grace, e vede protagonisti Ana de la Reguera e Tenoch Huerta.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Adela (Ana de la Reguera) e suo marito Juan (Tenoch Huerta) vivono in Texas, dove Juan lavora come aiutante del ranch della ricca famiglia Tucker. Juan fa una buona impressione al capofamiglia, Caleb Tucker (Will Patton), ma questo provoca la gelosia e la rabbia del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas).

La mattina dopo lo Sfogo, una gang mascherata di assassini attacca la famiglia Tucker, tra cui ci sono la moglie di Dylan (Cassidy Freeman) e sua sorella (Leven Rambin), costringendo entrambe le famiglie ad unirsi per combattere mentre il paese precipita nel caos e gli Stati Uniti cominciano a disintegrarsi intorno a loro.

