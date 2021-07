iPhone 14: tutti i dispositivi avranno un display a 120Hz?

Mentre siamo ancora di scoprire tutti i dettagli relativi alla famiglia iPhone 13, sono già emersi i primi rumor in merito alla serie del 2022, che a rigor di logica dovrebbe portare sul mercato gli iPhone 14. Questa volta si parla dei display, e di un dettaglio che renderebbe senza ombra di dubbio felici i consumatori.

Sulle pagine di The Elec un nuovo report ha infatti indicato che la serie del 2022 potrebbe garantire per tutti i modelli un display ProMotion a 120Hz, come ripreso anche da MacRumors. La maggiore fluidità offerta dalla suddetta tecnologia inizia a essere offerta anche dalla fascia media di alcuni dispositivi, e una decisione simile da parte di Apple risulterebbe quindi particolarmente azzeccata, nonché quasi obbligata con lo scorrere degli anni.

Sembra che Apple potrebbe optare per due dispositivi da 6,1 pollici e uno da 6,7 pollici per la serie del 2022, e stando a dei recenti rumor non ci sarebbe spazio per il classico modello mini della famiglia. Abbiamo parlato nello specifico del rumor in questione all’interno di questo approfondimento dedicato (https://leganerd.com/2021/06/23/iphone-13-rumor-affermano-niente-versione-mini-e-touch-id-sotto-il-display/).

Stando alla dichiarazione, sembra che tutti i nuovi display verranno prodotti da LG, e si tratterà di pannelli LTPO a 120Hz per l’intera gamma, come detto con 120Hz. Il tutto è ancora da prendere con particolare cautela, considerando anche che gli iPhone 13 riusciranno a raccogliere il giusto feedback da parte degli utenti Apple in merito a questa funzionalità. Questa potrebbe riuscire a conquistare il cuore di molti consumatori, il che porterebbe l’azienda a continuare verso la strada ormai – apparentemente – intrapresa ad alta velocità.

Dovremo sicuramente mettere prima mano sui prossimi dispositivi prima di scoprire l’effettivo destino degli iPhone 14, e non manca molto considerando che l’uscita nel 2021 è a dir poco probabile, e che questa potrebbe nello specifico aggirarsi attorno al mese di settembre.