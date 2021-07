La Guerra di Domani: il regista parla del possibile sequel

Con La Guerra di Domani – The Tomorrow War, disponibile dal 2 luglio su Prime Video, si inizia a parlare già del possibile sequel del lungometraggio. Il regista Chris McKay ha voluto presentare alcuni elementi che sarebbero interessanti da approfondire in un eventuale nuovo film.

Ecco le parole di McKay sul possibile sequel di La Guerra di Domani:

Il processo per arrivare al design dei personaggi è stato particolare, abbiamo parlato del mondo che riguarda queste creature, da dove vengono, come sono state create e cresciute, e come sono state utilizzate. Mi piacciono questi esperimenti sulla costruzione di mondi, specialmente quando hai a che fare con i viaggi nel tempo. Penso perciò che un sequel possa muoversi in diverse direzioni interessanti, con lo studio etnografico delle varie aree da cui vengono le creature, l’approfondimento riguardo ad i loro obiettivi, e tutto questo tipo di cose. E poi con questo cast abbiamo appena iniziato.

La Guerra di Domani è un film d’azione in cui Dan Forester, interpretato da Chris Pratt, combatte i fantasmi del passato per riscrivere il destino del pianeta. Il protagonista, Dan è un reduce, ora insegnante, che viene arruolato per la Guerra di Domani e mette la sua vita sul piatto per la salvezza del genere umano e della sua famiglia.