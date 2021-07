Elon Musk: “Full Self Driving 9 è vicino, ma non pensavo fosse così difficile”

Come confermato da Elon Musk su Twitter, Full Self Driving 9 è vicino, ma i lavori risultano ben più difficili di quanto immaginato inizialmente.

Nonostante un futuro in cui le auto siano guidate autonomamente risulti potenzialmente fantastico, sembra che questo non sia particolarmente vicino. Sono ormai anni che le aziende fanno di tutto per automatizzare i sistemi, assicurandosi però nel mentre di rendere la guida sicura e di non creare alcun pericolo per i passeggeri e per gli altri soggetti stradali, e la situazione potrebbe essere più complicata del previsto.

Ovviamente, commercializzare veicoli in grado di guidarsi da soli, senza alcun’azione da parte del conducente, richiede che i test siano precisi sotto ogni punto di vista, e fra le aziende che ambiscono a questo obiettivo c’è anche (e soprattutto) Tesla. Pare tuttavia che Elon Musk abbia sottovalutato fortemente la situazione, continuando infatti a rimandare per anni i suoi traguardi stimati (e sperati), mentre continua a lavorare per rendere possibile il futuro che immagina.

Un recente Tweet dell’uomo infatti ha riacceso le speranze in merito a Full Self-Driving 9, rendendo tuttavia più chiaro come la situazione risulti tutt’altro che facile. Viene infatti chiarito che l’IA deve ovviamente eseguire moltissimi calcoli basati sulla situazione circostante in tempo reale, e che neanche Elon Musk immaginava si trattasse di un risultato così difficile. Promettendolo quasi scherzosamente, il CEO di Tesla ha detto che tuttavia la versione 9 del software arriverà presto.

Abbiamo per fortuna la conferma del fatto che i lavori continuano quindi costantemente negli studi di Tesla, e un possibile futuro dove le macchine automatiche potranno essere alla portata di tutti si fa quindi giorno dopo giorno più vicino.

Quello specificato da Elon Musk è purtroppo un periodo temporale per nulla identificato, e considerando che i primi modelli vengono ormai rimandati da anni, non è neanche detto che il lancio sia programmato per il 2021. Non ci resta che restare in attesa di scoprire ulteriori novità, sperando che queste non si facciano attendere troppo.