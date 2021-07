Windows 11 arriverà in futuro anche su Mac?

L’annuncio di Windows 11 è davvero recente, e sembra che il sistema operativo potrebbe arrivare su dispositivi per nulla prevedibili, ovvero i prodotti targati Apple. Si parla nello specifico dei Mac, e degli utenti che si trovano spesso costretti a installare Windows sulle macchine per determinate funzioni.

La nota azienda Parallels ha confermato sulle pagine di iMore di aver iniziato i lavori per portare Windows 11 su Mac, spiegando alcuni primi dettagli. Purtroppo, nonostante sembra che lo sviluppo sia all’effettivo già partito, non abbiamo ancora alcun dettaglio in merito a possibili date in cui l’impresa potrebbe essere finalmente completata.

Di seguito, le parole del Senior Vice President di Ingegneria e Supporto riferite a iMore:

Da quando Windows 11 è stato annunciato recentemente, i team di ingegneria paralleli hanno aspettato la preview per insider ufficiale di Windows 11 per iniziare a studiare i cambiamenti introdotti nel nuovo OS per portare la piena compatibilità in futuri update desktop.

C’è da specificare che la prima build rilasciata ha permesso all’azienda di studiare all’effettivo alcune delle operazioni che dovranno eseguire, ma è ancora all’apparenza piuttosto scarna per permettere al team di partire realmente con la parte pratica. Sembra infatti che a questa manchino diverse funzioni fondamentali, e che quindi Parallels dovrà prima attendere aggiornamenti in merito da parte di Microsoft prima di iniziare il reale processo produttivo che potrebbe portare Windows 11 su Mac.

Attualmente Parallels Dekstop è utilizzato dalla maggior parte degli utenti che decidono di portare Windows sui propri Mac, e l’evoluzione di cui parliamo oggi è in fondo uno step abbastanza prevedibile. Questo tuttavia, considerando che la fase di pre-sviluppo è già iniziata, potrebbe presentarsi fatto e finito in meno tempo di quanto immaginiamo, sperando che Windows rilasci presto una build più completa per fornire maggiori possibilità al team in questione.

