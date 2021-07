La Guerra di Domani – The Tomorrow War: backstage tour insieme a Chris Pratt in un nuovo video

Ora disponibile su Amazon Prime Video, La Guerra di Domani – The Tomorrow War vede protagonista Chris Pratt, che in questo nuovo video di backstage ci porta dietro le quinte della pellicola, con un pizzico di umorismo.

La Guerra di Domani è un film d’azione in cui Dan Forester, interpretato da Chris Pratt, combatte i fantasmi del passato per riscrivere il destino del pianeta. Il protagonista, Dan è un reduce, ora insegnante, che viene arruolato per la Guerra di Domani e mette la sua vita sul piatto per la salvezza del genere umano e della sua famiglia.

Nella pellicola, diretta dal Chris McKay che in passato ci ha regalato The LEGO Batman Movie, ritroviamo anche Yvonne Strahovski e J.K. Simmons. La pellicola è prodotta da Amazon Studios, Skydance e Paramount Pictures e arriverà sulla piattaforma streaming dal 2 luglio.

