The Witcher: Monster Slayer, svelata la data d’uscita del gioco AR per mobile

Come confermato attraverso un trailer, nella giornata del 21 luglio potremo mettere mano su The Witcher: Monster Slayer e vivere l'esperienza AR.

Sono passati molti mesi dall’annuncio originale di The Witcher: Monster Slayer, nuovo gioco mobile basato sull’universo dello strigo più iconico di sempre. L’opera si è mostrata in diversi trailer, e finalmente abbiamo potuto scoprire quando avremo modo di entrare all’interno del mondo di The Witcher con i nostri telefoni.

La data attualmente fissata per il lancio è il 21 luglio, la quale risulta particolarmente comoda. Lo sviluppatore ha infatti per fortuna optato per un debutto estivo, il che incentiverà senza dubbio i giocatori che vorranno provare l’esperienza grazie alle giornate di sole. Ma quindi, cosa ci aspetterà fra circa 3 settimane?

L’esperienza proporrà un universo in AR in cui si avrà modo di combattere i mostri dell’universo ideato da Andrzej Sapkowski, ovviamente muniti di telefono come per le molte opere che hanno abbracciato questo tipo di esperienze. Le fotocamere degli smartphone proietteranno nel nostro universo le abominevoli creature, consentendo agli utenti di dar via a dei veri e propri duelli, con tanto di spadate e segni dei Witcher che serviranno per le battaglie.

La lineup di creature mostrate fino a oggi è davvero varia, e per fortuna non manca molto al giorno in cui i giocatori avranno modo di confrontarsi con queste e provare a ucciderle grazie ai propri telefoni. Restano ancora moltissime incognite in merito a quello che l’esperienza proporrà nel dettaglio, anche se è confermata la presenza di una modalità storia preponderante, la quale dovrà ovviamente adattarsi ai vari territori per proporre i propri contenuti.

Le registrazioni sul Google Play Store sono già aperte, come confermato sul sito ufficiale, e il breve video mostrato oggi per annunciare la data d’uscita ci ha anche fornito una piccola ulteriore anteprima dei nemici. Non ci resta che attendere il lancio, sperando che i contenuti risultino vari e abbondanti, e che lo sviluppatore si preoccupi di supportare a lungo l’esperienza.