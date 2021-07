The Suicide Squad: James Gunn ha scelto Polka Dot Man perché “è il più stupido personaggio DC di sempre”

The Suicide Squad avrà diversi personaggi bizzarri protagonisti, e tra questi possiamo sicuramente annoverare Polka Dot Man, che James Gunn sembra aver scelto per un motivo specifico, ovvero “perché si tratta del personaggio DC Comics più stupido di sempre”.

Precisamente il regista ha dichiarato:

Ho scelto Polka Dot Man in The Suicide Squad perché è il più stupido personaggio DC di tutti i tempi, si tratta di un character triste e patetico, che abbiamo trasformato in una figura depressa perché le persone credono che sia stupido. La sua è una storia veramente tragica, e nel film si entrerà nel profondo di tutto questo, e farlo mi ha molto divertito.

Lo stesso interprete di Polka Dot Man, David Dastmalchian, ha detto del suo personaggio:

Ha vissuto per tanto tempo tenendo molto dolore dentro, con la vergogna e la solitudine. Per questo ha deciso di travestirsi e fare il criminale, per cercare vendetta. E quando entrerà nella Suicide Squad sarà la prima volta in cui si sentirà veramente parte di qualcosa.