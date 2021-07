The Sandman: svelato da una foto sul set il look di Morte nel serial Netflix

Dopo il primissimo first look di Morfeo, ecco arrivare uno scatto rubato dal set di The Sandman che ci mostra Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte.

C’è molto entusiasmo per l’arrivo di una serie tv su The Sandman, anche se non tutti i membri del cast sono stati accolti dal fandom (o meglio, da una parte di esso) nel migliore dei modi. Tra questi, Kirby Howell-Baptiste, che secondo alcuni proporrebbe un’iconografia molto lontana da quella della graphic novel originale. Una prima foto direttamente dal set ci permette di dare una prima occhiata alla resa scenica del personaggio, per quanto sia chiaramente uno scatto fuori scena, con tutti i distinguo del caso.

Questa la foto originale, non ritagliata e zoomata:

When you stumbled upon a Netflix series being filmed in Richmond… pic.twitter.com/o3oPQ48bF5 — Steffi_daydreamer (@stef_daydreamer) June 23, 2021

Di seguito la sinossi della serie, dalle vive parole del suo autore:

Sapete che The Sandman è basato sulla serie a fumetti omonima. Una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui fiction contemporanea, dramma storico e leggenda sono intrecciati senza soluzione di continuità. The Sandman segue le persone e i luoghi affetti da Morpheus, il Signore dei Sogni, mentre mette a posto gli errori cosmici -e umani- che ha commesso nel corso della sua lunga esistenza.

La serie, sceneggiata dallo stesso Gaiman, da David S. Goyer (anche produttore) e da Allan Heinberg, è diretta da Heinberg e vanterà undici episodi, ma ancora non sappiamo quando sarà rilasciata sulla piattaforma.

Leggi anche: