Bitcoin: una squadra di calcio Olandese userà la criptovaluta per pagare gli stipendi

L’importanza a livello mondiale dei Bitcoin, come anche delle criptovalute in generale, è ormai innegabile, visto che queste sono riuscite dopo anni a entrare nella vita di moltissime persone, fra investimenti e metodi di pagamento spesso piuttosto comodi. Anche il mondo del calcio si è aperto alla commercializzazione di queste, visto che una squadra Olandese ha confermato una partnership davvero particolare per entrare all’interno di questo mercato in continua crescita.

Parliamo dell’AZ Alkmaar, che confermato la propria collaborazione con il broker Bitcoin Meester, la quale durerà almeno fino a metà del 2024. La squadra dovrà acquistare regolarmente dei Bitcoin, e ha già trovato un utilizzo per questi, che tra l’altro dovranno regolarmente essere tenuti sul bilancio. Come confermato in fase di annuncio della nuova partnership, tutti gli stipendi dei calciatori che fanno parte del team riceveranno infatti pagamenti proprio attraverso i Bitcoin.

Parliamo della prima squadra professionale di calcio che procede con un’operazione del genere, invece piuttosto comune per altri sport, in cui i pagamenti vengono spesso erogati attraverso l’utilizzo delle criptovalute.

Ecco quanto dichiarato dal direttore commerciale della squadra, Michael Koster:

Il fascino dei Bitcoin e delle criptovalute è innegabile, ed è da questo che è nata la decisione del team di adottarle. Il mercato delle criptovalute sta esplodendo, con una crescita esponenziale degli utenti negli ultimi anni. Entità come le squadre di calcio, che non fanno parte del mercato, hanno bisogno della guida di partecipanti al mercato come Bitcoing Meester.

Il suddetto broker è uno dei pochi con licenza ufficiale della Banca Centrale Olandese, ulteriore garanzia che ha senza dubbio portato la squadra di calcio verso squadra. Si tratta di un’evoluzione davvero interessante, che prima o poi potrebbe arrivare anche in Italia con il passare degli anni, dove il calcio è uno degli sport più seguiti dai cittadini.