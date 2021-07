Baby Doge: Elon Musk pubblica un tweet demenziale, la criptovaluta prende il volo

Elon Musk twitta, e l’ennesima criptovaluta demenziale prende il volo. A quanto pare esiste una criptovaluta chiamata Baby Doge, sulla scia della più famosa Dogecoin — a sua volta una valuta meme e nata per scherzo. Ormai diventa difficile tenere conto dei layer.

Criptovaluta che valeva 0,000000000946 dollari, prima che Musk si accorgesse della sua esistenza. Dopo il tweet il suo valore è schizzato a 0,000000001643$. Quasi un aumento del 100%.

Baby Doge non è l’unica valuta nata nel tentativo di replicare il successo dei Dogecoin: tra le più popolari, sempre dedicate agli animali del web, troviamo Shiba Coin, oltre che una pletora di alt-coin/shit-coin dal nome grottesco e prive di qualsiasi reale utilizzo. Esiste letteralmente una criptovaluta chiamata Sad Cat Token, la sua sigla è SCAT e vi suggeriamo di non approfondirne il significato.

I would cut off a limb to work with you Elon pic.twitter.com/zcQErQ7xoz — Baby Doge Coin (@BabyDogeCoin) July 1, 2021

Lecito chiedersi perché, tra tutte le valuta possibili, Elon Musk abbia scelto di fare l’occhiolino proprio al Baby Doge. O forse no, tanto vale non domandarsi più nulla. Che senso ha. Il tweet di Elon Musk ha già raggiunto oltre 200.000 interazioni, tra like e retweet.

Secondo il sito CoinMarketCap, questo token ha una capitalizzazione completamente diluita di 695.301.839$. Non manca nemmeno un sito ufficiale, che trovate qui.