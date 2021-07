TikTok: video fino a 3 volte più lunghi con il nuovo aggiornamento

Sin dal debutto di TikTok, l’idea della piattaforma è stata quella di offrire contenuti freschi e veloci, che riuscissero a intrattenere, ridere, o informare, nel giro di pochi secondi, permettendo quindi agli utenti di vedere tonnellate di video nel giro di pochi minuti. Qualcosa è cambiato, e la compagnia ha deciso di aumentare la durata consentita di tutti i video da 60 secondi a un totale di 180 (3 minuti).

Nonostante resti una durata particolarmente bassa, si stratta di ben 3 volte rispetto a quanto abbiamo potuto riscontrare fino ad oggi, ed è quindi un cambiamento davvero importante. A fare il successo del social network, che compete ormai con tutti i big del settore e raggiunge picchi di utenza fuori dal comune, sono stati proprio i contenuti freschi e veloci, che all’inizio potevano durare addirittura un massimo di 15 secondi. Si tratta di una filosofia che va quindi parzialmente in contrasto con questo nuovo aggiornamento, il quale nasconde tuttavia dei risvolti in realtà interessanti.

C’è infatti da dire che i 60 secondi sono stati fino a oggi un limite sia amato che odiato, in quanto ha permesso un ecosistema fresco, ma spesso ha messo un limite alla creatività dei content creator, che non hanno potuto realizzare filmati della durata desiderata. Video divisi in spezzoni più brevi sono infatti all’ordine del giorno, e questa novità offrirà senza dubbio maggiore spazio per la creatività, come confermato anche da Drew Kirchoff, product manager di TikTok.

Non ci resterà ora che vedere in che modo gli utenti riusciranno a sfruttare al meglio questa feature, cercando di non sovrascrivere il concetto della piattaforma e puntando a offrire video migliori grazie alla nuova libertà concessa. Parliamo di un cambiamento che potrebbe infatti far aumentare ancora di più il successo del network, almeno in base a come la community della piattaforma percepirà la novità.