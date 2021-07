TikTok ha rimosso oltre 60 milioni di video solamente nei primi tre mesi del 2021

Tutti i numeri della moderazione di TikTok. Solamente nei primi tre mesi dell’anno, il popolare social network controllato dalla cinese ByteDance ha rimosso oltre 62 milioni di video. Violavano le linee guida dell’app. Un numero che rappresenta grossomodo l’1% dei contenuti caricati dagli utenti sulla piattaforma.

Dai contenuti sessualmente allusivi, passando per il bullismo e l’istigazione all’odio. Ben 8,5 milioni i video cancellati dagli Stati Uniti d’America, che tutt’ora rappresenta uno dei mercati più importanti dell’app, nonostante i malintesi con il governo emersi tra il 2019 e il 2020.

TikTok ha iniziato a comunicare la pubblico le sue iniziative per rendere l’app più sicura solamente a partire dal 2019. La maggior parte dei social network riporta su base trimestrale o semestrale i dati sulle politiche di moderazione.

Ad inizio del 2021 TikTok era finito nel mirino del Garante per la privacy italiano, dopo un grave fatto di cronaca avvenuto in Sicilia. L’autorità italiana aveva intimato al social di potenziare i controlli, in modo da evitare che gli infratredicenni potessero iscriversi all’app. Negli ultimi mesi, in Italia TikTok ha cancellato oltre 500.000 account appartenenti a minori di 13 anni.