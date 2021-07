Nokia smentisce i rumor, non userà Harmony OS 2

Come emerso sulle pagine di The Paper, Nokia non utilizzerà per i suoi prossimi dispositivi Harmony OS 2, in quanto resterà ancorata ad Android.

Dopo il ban di Google per Huawei, l’azienda ha puntato su HarmonyOS 2 per i propri dispositivi, e stando a dei recenti rumor è emerso che anche Nokia avrebbe potuto usufruire della creazione cinese per i propri dispositivi. Non si è trattato tuttavia fino ad oggi di disposizioni confermate ufficialmente, e Nokia ha per fortuna risposto sulle pagine di The Paper alla questione, anticipando nel dettaglio alcune novità.

Come confermato infatti, sembra che per il momento l’azienda non abbia alcuna intenzione di puntare su HarmonyOS 2 per i prossimi dispositivi. Che si tratti dei rumoreggiati Nokia X60 e Nokia X60 Pro, o di device che non conosciamo ancora, la dichiarazione suggerisce che Android non verrà per il momento abbandonato, e gli utenti potranno quindi continuare confrontarsi con dei dispositivi che avranno un senso di continuità con gli ultimi modelli usciti.

Nello specifico, è stato dichiarato che l’azienda è al corrente delle esigenze dei propri utenti, e i consumatori che scelgono Nokia sono attualmente soddisfatti del sistema operativo Android, il che porta la compagnia a non voler per il momento optare per un cambio di rotta.

Purtroppo per Huawei sembra che l’OS sistema resterà di conseguenza all’infuori dell’ecosistema di Nokia, e che l’azienda non potrà quindi mostrare ai suoi utenti le potenzialità di Harmony OS 2. Non sono ancora tuttavia stati forniti dettagli in merito ai nuovi dispositivi in sviluppo, di cui sappiamo poco e niente. Recenti rumor puntano a una batteria piuttosto grande, con una capienza di ben 6.000Hz e un sensore principale da 200 MP.

Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali in merito, sperando ovviamente che le ottime specifiche (a dirla tutta, quasi irrealistiche) vengano confermate per i nuovi modelli. Non è ovviamente detto che in futuro Nokia non cambi punto di vista, decidendo di implementare un nuovo sistema operativo.