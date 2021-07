L’esorcista: per Jason Blum farà lo stesso effetto del sequel di Halloween

Il nuovo film dedicato a L’esorcista che verrà sviluppato dalla Blumhouse di Jason Blum ha attirato la curiosità di tutti gli appassionati di horror, ed il produttore in una recente intervista ha presentato il lungometraggio, paragonandolo al sequel di Halloween.

Ecco le parole di Jason Blum sul nuovo film de L’Esorcista:

Sarà come il sequel di Halloween, penso che potrà sorprendere tutti gli scettici. Avevamo tante persone scettiche quando è uscita la nuova versione di Halloween e David Gordon Green è riuscito a ribaltare tutti quei pareri, e sarà la stessa cosa con L’esorcista. Adoro questo tipo di film perché gli appassionati reagiscono in maniera molto viscerale, capisco che l’aspettativa è molto alta e che si tratta di una vera e propria sfida. Però ricordate che il 95% delle persone che verranno a vedere il film non avranno visto l’originale Esorcista, né ne avranno sentito parlare.