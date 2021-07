Instagram: Facebook vorrebbe trasformarlo in un clone di TikTok

Ormai il successo di TikTok è noto a tutti, in quanto la piattaforma nata quasi come esperimento riesce a raggiungere un numero di utenti attivi sempre più alto, superando di gran lunga le potenzialità dei molti competitor presenti sul mercato dei social network. Fra i rivali è presente anche Instagram, piattaforma targata Facebook particolarmente popolare, che a quanto pare sta vivendo il successo di TikTok in maniera particolare.

Nonostante si tratti di un dato di fatto ormai confermato, restiamo in attesa di scoprirne di più, ma sembra che Instagram punterà attraverso i prossimi aggiornamenti a diventare molto più simile a TikTok, perdendo di conseguenza parte della sua identità. Si tratta di una scelta che punta ovviamente a far crescere le potenzialità del social network, e che potrebbe in realtà cambiare le sorti della partita e ribaltare i risultati in favore di Instagram.

L’uomo a capo di Instagram, Adam Mosseri, ha fornito i primi dettagli in merito all’interno di un’intervista su Twitter, ripresa dai colleghi di Phonearena:

Inizieremo a testare nuovi video a schermo intero, immersivi, divertenti e indicate per mobile. Non siamo più un’app di condivisione foto. Siamo onesti, c’è della competizione davvero seria… TikTok è enorme, YouTube anche di più, e ci sono moltissimi progetti che iniziano alla grande

Come accennato in apertura, non conosciamo nello specifico quali saranno i passaggi che porteranno al cambiamento di Instagram verso nuovi orizzonti, e le parole di Mosseri riescono solamente ad anticipare alcune delle feature che verranno introdotte, allontanando probabilmente sempre di più il social network dalle semplici foto.

Risulta difficile pensare che Instagram punti a diventare un vero e proprio clone di TikTok, abolendo del tutto la pubblicazione di contenuti che non siano video, ed è probabile che cerchi invece di incentivare le creazioni degli utenti verso quest’ultimo campo attraverso nuove funzionalità e migliorie.