Il Signore degli Anelli: quattro nuovi nomi nel cast della serie tv Amazon Studios

La misteriosa (quanto attesa) serie tv “prequel” de Il Signore degli Anelli si arricchisce di quattro nuovi attori: Charles Edwards, Will Fletcher, Amelie Child-Villiers e Beau Cassidy. Lo ha annunciato Amazon Studios in un comunicato stampa apposito, senza rivelare, tuttavia, i rispettivi ruoli degli interpreti.

Edwards è il nome con più esperienza tra questi, noto per aver partecipato a diverse serie britanniche come The Crown, The Terror e Downton Abbey. Fletcher ha recitato a teatro e in

The Road Dance, mentre la giovanissima Child-Villiers ha recentemente recitato accanto a Mark Hamill in The Machine. Cassidy, infine, è al suo debutto.

Queste nuove aggiunte non ci danno molti indizi, dato che non è stato specificato quanto i loro personaggi saranno importanti, ma presupponiamo saranno quantomeno ricorrenti, per essere inseriti in un comunicato apposito. Staremo a vedere: nel frattempo, possiamo solo ancorarci alla sinossi diffusa da Amazon Studios.

La nuova serie sarà ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, in un periodo di relativa pace, che vedrà protagonisti un cast variegato e ricco di volti nuovi e nomi familiari, mentre si confrontano col ritorno di una minaccia a lungo temuta.

Gli showrunner e produttori saranno J.D. Payne e Patrick McKay: non ci sono date preannunciate per un presunto lancio, al momento.

