Facebook: un algoritmo per prevedere l’andamento del Covid, è open source

Il Centro Facebook di Parigi per la Ricerca sull’Intelligenza Artificiale lavora ad un algoritmo per prevedere l’andamento del Covid-19. Utilizzando il machine learning, il software di Facebook sarebbe in grado di prevedere dove colpirà il virus sulla base della casistica passata. Ma non solo: è possibile inserire una ricca gamma di variabili, come il tasso di vaccinazione e la densità demografica dell’area, in modo da avere modelli attendibili in tempo reale.

Lo studio, spiega l’Ansa, è open source: Facebook non intende trarne profitto, ma sarà messo a disposizione dei Governi, dei centri di ricerca e delle organizzazioni non-governative. L’algoritmo di Facebook potrebbe facilitare il lavoro di prevenzione contact-tracing, aiutando i Governi ad intervenire tempestivamente nelle aree più a rischio, ottimizzando la distribuzione delle risorse.

La ricerca parte dai dati degli Stati Uniti d’America, ma il modello dovrebbe essere sufficientemente flessibile da poter essere usato anche in Europa. E, infatti, i ricercatori di Facebook si sono avvalsi anche della collaborazione dell’Università di Vienna e del Politecnico della Catalogna.

Aprendo il codice, speriamo di contribuire a far progredire le previsioni epidemiologiche, consentendo ai ricercatori di riutilizzare, estendere e migliorare i nostri metodi. Inoltre, continuiamo a fornire previsioni giornaliere per gli Stati Uniti, che sono disponibili sull’archivio Data for Good di Facebook AI

ha spiegato l’azienda.