Demonic: il poster del film di Neil Blomkamp

Neil Blomkamp è pronto per l’uscita del suo nuovo lungometraggio, intitolato Demonic, di cui è stato diffuso il poster ufficiale. Il film arriverà il 20 agosto in digitale, on demand, e nelle sale cinematografiche. Dopo un anno di ritardo dalla sua distribuzione il lungometraggio è quindi pronto all’uscita.

Qui sotto trovate il poster di Demonic.

Il cast del film comprende Carly Pope, Chris William Martin e Michael Rogers. Al centro della storia c’è una giovane donna dalla quale si propagano terrificanti demoni, subito dopo che è nata una faida antica e decennale provocata dallo scontro tra una madre ed una figlia.

I produttori del film sono Neill e Mike Blomkamp dei Stabiliti Studios e Stuart Ford e Linda McDonough dei AGC Studios. Mentre i produttori esecutivi sono Miguel Palos Jr, Alastair Burlingham, Charlie Dombek, Viktor Muller e Steven St. Arnaud.

Il regista ha detto sul progetto: