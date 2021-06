Neeva, il motore di ricerca che si paga 4,95$ al mese fondato da due ex Google

Si chiama Neeva ed è un motore di ricerca che si contraddistingue da tutti gli altri, non necessariamente in meglio: non è gratuito, ma costa 4,95$ al mese. Lo hanno creato due ex dirigenti di Google: Sridhar Ramaswamy e Vivek Raghunathan.

Per il momento funziona solo negli Stati Uniti. Neeva si presenta come un motore di ricerca attento alla privacy è privo di pubblicità. Due caratteristiche che non sono una sua esclusiva, contando che esistono già soluzioni come DuckDuckGo e Brave Search.

Chi è incuriosito, ad ogni modo, è libero di provare il servizio gratuitamente per tre mesi. Neeva fa una scommessa su un modello alternativo a quello proposto da pressoché ogni servizio internet: l’utente paga una quota mensile e le noie finiscono lì. Niente profilazione, niente violazioni della privacy e niente banner pubblicitari onnipresenti.

Il motore di ricerca si premura anche di bloccare tutti i tracker e promette di non condividere i dati dei suoi utenti con nessun’altra azienda.

A differenza di altri motori di ricerca, l’esperienza è più personalizzabile: ad esempio l’utente può indicare le fonti di cui si fida di più e quelle di cui si fida di meno, influenzando i risultati di ciascuna ricerca. Al netto delle premesse interessanti, la domanda è d’obbligo: c’è spazio per un motore di ricerca a pagamento? La risposta temiamo di conoscerla.

