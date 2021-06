Fear Street, i primi 5 minuti della Parte 1: 1994 sono visionabili su YouTube

Il primo episodio della nuova trilogia horror tratta dalle storie di R.L. Stine, Fear Street Parte 1: 1994, arriverà dopodomani su Netflix: oggi intanto possiamo goderci una bella preview, con i primi cinque minuti del film, in versione originale sottotitolata in italiano.

Fear Street Part One: 1994 arriverà difatti il 2 luglio, Fear Street Part Two: 1978 una settimana dopo, il 9, e infine Fear Street Part Three: 1666 approderà sulla piattaforma dal 16 luglio.

I tre film narrano una storia unica che coinvolge la cittadina di Shadyside nel corso dei secoli, e sono tratti dalla serie per ragazzi La strada della paura, che vanta ben 36 uscite (di cui 24 ancora inedite nella nostra lingua).

Questa la sinossi ufficiale:

Nel 1994 un gruppo di adolescenti scopre che gli eventi spaventosi che terrorizzano da generazioni la loro città potrebbero essere tutti collegati… e che forse saranno proprio loro le prossime vittime.

I film sono stati diretti da Leigh Janiak, con protagonisti Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr, Gillian Jacobs, Darrell Britt-Gibson, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald e Jeremy Ford.

Leggi anche: