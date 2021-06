Warren Spector ospite di JOIN the Indie 2021: un videointervento da incorniciare

Nel corso dell'evento online JOIN the Indie 2021 il leggendario Warren Spector ha condiviso memorie e pensieri in un intervento da vedere e rivedere.

Producer di molti dei migliori titoli Origin (tra cui vari Ultima e Wing Commander), nonché creatore di Epic Mickey e del seminale Deus Ex, Warren Spector è uno dei produttori americani di videogiochi più influenti di sempre: questo fine settimana è stato ospite di JOIN the Indie 2021, l’evento online organizzato da Videogamesparty che celebra l’industria dei videogiochi dal punto di vista della creazione vera e propria.

L’evento punta a dare spazio ai giovani talenti, offrendo al contempo la grande esperienza dei veterani al pubblico interessato a scoprire come nascono i videogiochi, dalle produzioni indipendenti fino ai tripla A.

Nel corso del suo interessantissimo intervento, della durata di 15 minuti e interamente sottotitolato in italiano, Spector parla della sua carriera, dei momenti difficili e condivide con noi diverse curiosità, ma soprattutto effettua un’analisi molto lucida di come è cambiato il mercato da quando ha cominciato e della direzione che potrebbe prendere, elargendo consigli ed esortando a sperimentare financo a rischiare: per chi vuole fare videogiochi che cambino lo stato delle cose, è il momento migliore di sempre.

