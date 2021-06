Knives Out 2: Ethan Hawke nelle nuove foto dal set

Le immagini che provengono dal set di Knives Out 2 mostrano Ethan Hawke assieme a Dave Bautista, con Hawke impegnato in un ruolo misterioso.

Dopo la foto di Rian Johnson che ha dato il via alle riprese di Knives Out 2, ora arrivano nuove immagini che rivelano la presenza di Ethan Hawke, che pare interpreterà un personaggio misterioso, che non era stato rivelato fino ad ora.

Queste sono le foto sul set di Knives Out 2 che mostrano anche Ethan Hawke. Accanto a Hawke possiamo notare la presenza di Dave Bautista.

Le riprese di Knives Out 2 sono iniziate da poco, e si stanno svolgendo in Grecia. Queste sono le parole con cui Rian Johnson ha dato il ciak di inizio alla produzione:

Oggi è il primo giorno di riprese del prossimo intrigante mistero con protagonista Benoit Blanc. Grazie a tutte le adorabili persone che sono qui in Grecia, e che ci consentiranno di commettere quest’omicidio sulla loro tranquilla costa.

Nel film ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.

Il primo Knives Out è uscito nel 2019 ed ha ottenuto ampi consensi sia da parte della critica che del pubblico. Complessivamente il lungometraggio ha incassato 312 milioni di dollari, ed ha ottenuto il 97% di gradimento su Rotten Tomatoes.