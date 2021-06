Gunpowder Milkshake: dal 28 luglio su Amazon Prime Video, ecco i nuovi poster

La promettentissima action comedy di Navot Papushado caratterizzata da un ricchissimo cast femminile e di nome Gunpowder Milkshake ha ora una data d’uscita ufficiale per l’Italia: il 28 luglio. A differenza di altri Paesi, però, nel nostro non arriverà tramite Netflix o Studio Canal+ ma su Amazon Prime Video.

Inoltre, vi proponiamo alcuni poster e character poster internazionali del film, che come potete vedere ricorda nei toni la saga di Kingsman e vede come protagoniste Karen Gillan e Lena Headey, con il prezioso supporto di Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino oltre alla presenza di Paul Giamatti, Adam Nagaitis e della piccola Chloe Coleman.

La trama vede Sam, figlia di una sicaria cresciuta orfana in un’organizzazione di sicari, accettare una pericolosa missione, finendo per tradire i suoi stessi “benefattori” per il bene di una ragazzina. Per sopravvivere dovrà dare fondo alle sue abilità e allearsi con la ritrovata madre e le sue apprezzate “colleghe” in una lotta all’ultimo sangue.

