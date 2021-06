C’era una volta a…Hollywood: il romanzo del film l’1 luglio in Italia

Dopo aver portato sul grande schermo C’era una volta a…Hollywood, Quentin Tarantino è pronto a pubblicare anche il romanzo tratto dal lungometraggio, che uscirà l’1 luglio nel nostro Paese, edito da La Nave di Teseo, e che verrà comunque distribuito in contemporanea mondiale.

Il libro su C’era una volta a…Hollywood sarà composto da 400 pagine, tradotto da Alberto Pezzotta, e sarà disponibile al prezzo di 20 euro. Questa è la sinossi del romanzo:

Rick Dalton è un attore con alle spalle una luminosa carriera nel cinema in bianco e nero, ma a Hollywood negli anni ’60 si invecchia molto in fretta e ora Dalton deve lottare per un ruolo in una serie tv commerciale o in un film in Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida. La spalla di Rick è Cliff Booth, un veterano di guerra dalla vita movimentata che gli fa da controfigura nei film, e da confidente e autista nel privato.

La vita di Rick e Cliff a Cielo Drive è scandita dalle feste a casa di Roman Polanski, il regista del momento, dalla rivalità con Steve McQueen e con Bruce Lee, e dalla ricerca ossessiva di un ruolo importante per rilanciare una carriera in declino. Mentre un giovane carismatico, arrabbiato con Hollywood per avere infranto i suoi sogni artistici, progetta la sua vendetta violenta in una comunità hippy fuori città, Rick è distratto dall’attrice che recita con lui nella serie tv: una giovane lolita che lo riporta nella magia del cinema. Il primo romanzo di Quentin Tarantino è una storia di desiderio e riscatto tra le stelle di Hollywood: mentre tutto sta cambiando, la forza dell’immaginazione appare come una sirena a cui è difficile resistere.